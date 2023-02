Più di 4mila profumi di marca ma falsi e droga, tre denunciati

Sono stati denunciati a piede libero un 30enne argentino e un 40enne egiziano con l’accusa di introduzione in Italia e commercio di prodotti con marchi falsi e ricettazione per un valore commerciale molto alto. Un 22enne egiziano loro complice, inoltre, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Più di 4mila profumi di marca ma falsi: 600 flaconi in un furgone, altri 3.800 in un deposito

Paderno Dugnano ricettazione

L’indagine era iniziata nella giornata di mercoledì 8 febbraio, quando i carabinieri della Radiomobile di Sesto San Giovanni, a Paderno Dugnano in via Repubblica avevano notato un veicolo. condotto dal 30enne argentino, chiaramente sovraccarico. All’interno erano accatastati diversi scatoloni contenenti ben 603 flaconi, sigillati, di profumi di vari marchi prestigiosi, risultati essere palesemente contraffatti. Dai successivi accertamenti, i carabinieri hanno individuato il luogo in cui il 30enne aveva rilevato la merce: un deposito seminterrato di via Zucchi a Cusano Milanino, al cui interno i militari hanno trovato il 40enne e il 22enne, entrambi egiziani.

Più di 4mila profumi di marca ma falsi: una denuncia anche per droga

A seguito della perquisizione sono stati rinvenute altre 3872 confezioni di profumi sigillati tutti falsificati, la somma di 2.100 euro in contanti e una pistola a salve di piccole dimensioni. In più sono stati posti sotto sequestro 7,7 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 170 euro in contanti nella disponibilità del 22enne. La merce e i soldi rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Il valore approssimativo della merce contraffatta, considerato il prezzo sul mercato dei prodotti originali, è stimato in circa 465mila euro.