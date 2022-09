Piazza Libertà di Lissone, lavori in ritardo: “Mancano le materie prime, pronta a Natale”

“I lavori su piazza Libertà sono in ritardo. Ne siamo consapevoli ma, purtroppo, il problema è legato al reperimento dei materiali“. È consapevole delle criticità legate a questo grande intervento di riqualificazione della piazza cittadina Oscar Bonafè, il nuovo assessore ai lavori pubblici tanto che, in questi giorni ha effettuato un sopralluogo per accertarsi dello stato delle opere. Al momento sono in corso alcuni interventi sulle panchine posizionate non lontano da Villa Magatti, le stanno rivestendo con delle pietre. “Ho visto che proseguono le opere relative alle sedute antistanti Villa Magatti e anche quelle vicino ai portici– spiega – però il resto della piazza è fermo per la mancanza di materiale. La lavorazione dei sottoservizi della fontana è conclusa mentre stanno attendendo la consegna del materiale destinato al rivestimento stesso della fontana“.

Lissone, piazza in ritardo, parla l’assessore

Una criticità comune a tutti i cantieri, la mancanza di materia prima, sempre più complessa da trovare e, con gli ultimi rincari legati alla situazione contingente anche più costosi. «La cura del verde è in carico agli operai, come da appalto– continua Bonafè- dell’area già conclusa. Al momento il centro della città è un cantiere aperto, abbiamo approfittato della pausa estiva per alcuni interventi che riguardano proprio il cuore di Lissone ma, a breve si concluderanno». Il riferimento è all’intervento di sistemazione e posa di una nuova pavimentazione in via Loreto all’altezza dell’incrocio con via San Carlo, un lavoro che ha bloccato il traffico dall’inizio di agosto ma che, entro i prossimi giorni sarà concluso. Il prossimo step sarà la chiusura e rifacimento dell’altro tratto di via Loreto incrocio San Martino (dove si trova il Gelsia Point) questo però è ancora da definire.

Lissone, piazza Libertà in ritardo: “E a giorni decideremo per via Loreto”

«Decideremo nei prossimi giorni se proseguire i lavori in via Loreto perché per la festa dell’uva, ad ottobre, voglio consegnare alla città – prosegue l’assessore- un centro storico senza cantieri, libero in cui i cittadini possano festeggiare in libertà e sicurezza. Purtroppo, la piazza Libertà non sarà terminata, ne sono consapevole, metteremo delle coperture in modo da coprire le transenne che delimitano il cantiere perché tutto risulti meno “impattante” alla vista». «Speravamo di riconsegnare la piazza per la festa autunnale– conclude- ma così non sarà purtroppo non per colpa nostra. Non c’è nessuna volontà di fermare l’opera da parte nostra, ci tengo a precisarlo, il progetto è stato approvato e appaltato e dovrà essere realizzato. Tutto prosegue con l’obiettivo di consegnare la piazza per Natale».