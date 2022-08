Perseguita per due anni la vicina di casa, scatta il divieto di avvicinamento: non potrà rivolgerle la parola

Ha perseguitato la vicina di casa in ogni modo, negli ultimi due anni: ora per un 80enne brianzolo è scattato il divieto di avvicinamento. Dovrà stare ad almeno due metri dalla donna se la incontra per caso per strada o nel condominio, non potrà avvicinarsi alla porta della sua abitazione e dovrà evitare di rivolgerle la parola.

Perseguita per due anni la vicina di casa: insulti, spazzatura vicino all’ingresso, scritti a sfondo sessuale sotto la porta

I carabinieri della compagnia di Seregno hanno eseguito il provvedimento nei confronti dell’uomo che, già affidato in prova ai servizi sociali, avrebbe perseguitato la propria vicina di casa 54enne con insulti di ogni tipo, lasciando dell’immondizia vicino alla porta di casa, infilandole sotto la porta scritti a sfondo sessuale, suonando insistentemente al campanello, gettandole dell’acqua dal balcone e, in una occasione, lanciando delle uova sull’automobile.

Perseguita per due anni la vicina di casa: minacce anche col motorino

Una attenzione nata durante il lockdown e cresciuta come ossessione. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’anziano l’avrebbe anche pedinata e si sarebbe appostato nelle aree comuni del condominio per aspettarla. Avrebbe anche minacciato di investirla con il motorino, in particolare avvicinandosi a tutta velocità prima di cambiare direzione all’ultimo momento. Inoltre, in una occasione, l’avrebbe colpita con un calcio mentre i due si trovavano sulle scale condominiali, sputandole addosso.

Perseguita per due anni la vicina di casa: la donna era diventata la sua vittima

La donna ha provato a ignorarlo e anche a sopportare e a cercare una conciliazione, ha presentato un esposto ai carabinieri e ha richiesto l’aiuto dei vicini di casa. Ma l’ansia è cresciuta insieme alle molestie tanto da farla muovere con circospezione e a convincerla a uscire di casa sempre con dello spray al peperoncino per potersi difendere.

Le attenzioni dell’anziano sarebbero nate durante il periodo lockdown quando l’emergenza sanitaria aveva investito anche relazioni sociali. E, non avendole mai corrisposte, la donna sarebbe diventata la sua vittima.