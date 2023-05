Ha continuato a perseguitare la ex moglie anche dopo la separazione e inviando foto private al nuovo compagno. Immagini che lei non sapeva fossero state scattate. Ora un cinquantenne di Mariano Comense, denunciato ai carabinieri di Seveso, non potrà avvicinarsi alla donna per decisione della Procura.

Perseguita la ex moglie con foto intime al nuovo compagno: fatti dal 2020

La persecuzione nei confronti della donna, 48enne, configura reati commessi a partire dal 2020 a oggi, aggravati dall’essere stati commessi in presenza delle figlie della donna di 16 e 20 anni (entrambe minorenni all’epoca dei primi fatti).

Perseguita la ex moglie con foto intime al nuovo compagno: crescendo di molestie

Sarebbe stato un crescendo di condotte minacciose e moleste, insistenti e assillanti con pedinamenti, frasi ingiuriose e minatorie, dirette anche al nuovo compagno della donna, attraverso varie minacce per non procedere alla separazione.

Fino all’invio di alcune vecchie fotografie realizzate di nascosto dall’uomo durante un rapporto sessuale, scatti realizzati all’insaputa della ex moglie e diffusi per vendicarsi.

Perseguita la ex moglie con foto intime al nuovo compagno: dovrà stare a 300 metri

Il 51enne dovrà tenere una distanza di almeno 300 metri dalla donna con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo di comunicazione, informatico, telefonico, telematico, oltre al divieto di avvicinamento i luoghi da lei frequentati.