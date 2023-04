Ubriaco picchia e minaccia la compagna che chiama i carabinieri: arrestato a Sovico

È accusato di lesioni, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale l’uomo arrestato in flagranza di reato durante la nottata a Sovico. I carabinieri sono intervenuti su richiesta della compagna, che ha chiamato il 112 spaventata dall’atteggiamento violento del trentottenne verosimilmente ubriaco.

Ubriaco picchia e minaccia la compagna, barricata in camera con i figli

La donna nel pomeriggio era già stata aggredita dal convivente, che le aveva sferrato un pugno al viso facendola sanguinare. Quindi per proteggere se stessa e i figli minori, si è barricata in camera da letto, con la porta chiusa a chiave, in attesa dell’intervento dei militari. Che sono arrivati in tempo: l’uomo stava colpendo la porta a calci e i carabinieri sono riusciti a bloccarlo al termine di una breve colluttazione, pochi istanti prima che potesse far del male alla sua famiglia.

Ubriaco picchia e minaccia la compagna, l’intervento dei carabinieri

Poi hanno prestato le prime cure alle vittime (illese) e le hanno rassicurate, mentre nel corso del rito per direttissima il Giudice – su richiesta della Procura della Repubblica di Monza – ha convalidato l’arresto e il trasferimento in carcere.