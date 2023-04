Rissa in strada a Brugherio e scattano quattro arresti

Si è conclusa con l’arresto di quattro persone una rissa scoppiata in strada, in via Amerigo Vespucci, a Brugherio, a causa di una “vendetta” dovuta al danneggiamento di un’auto da parte di un ex fidanzato. Tutto è avvenuto lo scorso 25 aprile, nella tarda serata, erano circa le 11,30.

Rissa in strada a Brugherio per l’auto danneggiata dall’ex

Una donna di 34 anni, dopo aver trovato la sua auto con i pneumatici tagliati, ha chiamato due suoi parenti per istigarli a mettere in atto una vera e propria spedizione punitiva nei confronti dell’ex fidanzato che, secondo lei, era l’autore del danneggiamento dell’auto.. I due uomini non si sono fatti pregare e sono subito partiti per dare una dura lezione al 40enne ex fidanzato. E in effetti ci sono “riusciti” benissimo: trasportato poi all’ospedale di Vimercate in codice giallo, i sanitari gli hanno riscontrato contusioni multiple su tutto il tronco, alle mani, alle ginocchia, alla testa . La prognosi dei sanitari parla di 20 giorni.

Rissa in strada a Brugherio e l’intervento dei carabinieri

Il caos della rissa, ovviamente, ha richiamato l’attenzione di alcuni passanti e alla fine qualcuno ha dato l’allarme. Poco dopo in via Vespucci sono confluite alcune gazzelle dei carabinieri. E qui per gli uomini dell’Arma è stato obbligatorio “selezionare” i componenti delle fazioni opposte. Dal 118 sono naturalmente partire diversi mezzi di soccorso e a dover ricorrere ai pronto soccorso sono stati anche altri “protagonisti” della colluttazione per i quali i sanitari hanno riscontrato chiare ferite da colluttazione oltre che da arma da taglio. A questo punto, i carabinieri hanno proceduto all’arresto dei quattro uomini protagonisti della serata, sia i due aggressori, che i due aggrediti