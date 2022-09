Pedemontana-Tratta D Breve: polemiche e scambi di lettere tra Provincia, Regione e Agrate

Nuove lettere per la Tratta D Breve di Pedemontana e polemiche tra Provincia e Comune di Agrate.

Pedemontana-Tratta D Breve: Santambrogio scrive a Terzi

Nelle ultime ore il presidente di Monza Luca Santambrogio ha scritto una missiva indirizzata all’assessore regionale alle Infrastruttura Claudia Terzi in cui chiede testualmente: “a seguito di diversi incontri con i sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della “Tratta D Breve” è emersa l’esigenza degli stessi di un confronto con Regione Lombardia, Apl e Cal per una migliore conoscenza e approfondimento dello studio di fattibilità tecnico economico del tracciato. Ciò premesso ti chiedo, se possibile, di calendarizzare -entro la fine del mese di settembre un incontro con ogni sindaco dei Comuni interessati alla tratta in oggetto”.

Pedemontana-Tratta D Breve: la posizione di Sironi e dei Comuni

In attesa di riscontro dalla Regione Lombardia, a replicare direttamente a Santambrogio è stato il primo cittadino di Agrate Simone Sironi che ha preso carta e penna e ha scritto al numero uno di via Grigna spiegando che una richiesta del genere “non sia in linea con quanto uscito dall’incontro tenutosi in Provincia ii 5 settembre scorso o che quantomeno possa essere fraintesa. In quella sede infatti, in vista dell’incontro previsto per il 12 settembre presso la Regione, tutti i sindaci presenti avevano ribadito la necessità di affrontare la questione della rappresentanza del territorio, dei Comuni interessati dal tracciato ma anche dei Comuni limitrofi comunque coinvolti per opere connesse eliminate, traffico da gestire e poi, di comune accordo, si è convenuto di richiedere a Regione la partecipazione almeno di tutti i Sindaci più direttamente interessati dal tracciato della Tratta D Breve”.

Pedemontana-Tratta D Breve: Sironi “Facciamo squadra”

Sironi evidenzia anche che: “La richiesta di calendarizzare un incontro con ogni Sindaco, quindi un incontro con ogni singolo Comune, non va nella direzione auspicata durante l’assemblea, ovvero quella di far sedere attorno al tavolo tutti i sindaci interessati dalla tratta nel medesimo incontro unitamente a tutti gli attori in gioco (Regione Lombardia, Cal, Apl, Provincia). Incontri Comune per Comune rischiano di focalizzare l’attenzione su questioni solo comunali senza considerare l’insieme. Come dici tu presidente dobbiamo fare squadra”. In questo scambio di missive sono stati coinvolti anche i Comuni di Bellusco, Burago Molgora, Caponago, Carnate, Ornago, Usmate Velate e Vimercate.