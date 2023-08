Pedemontana, Mancino: “La D Breve è sbagliata, ma Sironi ci deve aiutare”

Dopo le parole del sindaco di Agrate Simone Sironi sulle conseguenze del passaggio di Pedemontana sul territorio e le critiche a Fratelli d’Italia a entrare in gamba tesa sulla vicenda è Rosario Mancino del partito di Giorgia Meloni e membro dell’assemblea nazionale di Fdi coinvolgendo nella polemica anche Vimercate.

Pedemontana: Mancino “Noi abbiamo fatto la nostra proposta”

“La tratta D breve della Pedemontana è un errore. I circoli di Fratelli d’Italia della Brianza Est l’hanno detto in tutte le sedi locali e istituzionali. Fratelli d’Italia in Brianza Est con i suoi sindaci di Arcore e Aicurzio ed il suo circolo di Vimercate ha presentato un progetto alternativo che evita la D breve collegando la pedemontana alla tangenziale est che passa da Vimercate. È un progetto a disposizione di tutti, inviato a Pedemontana già venerdì 9 dicembre 2022 – ha detto l’ex consigliere provinciale -. Purtroppo la città di Vimercate, amministrata dal Pd, preferisce la D breve a quella soluzione. E purtroppo tra l’amministrazione Pd di Agrate e l’amministrazione Pd di Vimercate, quella che comanda e che viene ascoltata in provincia ed in regione è quella di Vimercate”.

Pedemontana: Mancino “Capisco Sironi, ma ci deve sostenere”

Simone Sironi, il sindaco di Agrate

Mancino prende poi di mira anche Sironi affermando che: “capisco lo sfogo, in un misto tra disperazione e impotenza, del sindaco di Agrate, ma i sindaci di Fratelli d’Italia sono stati lasciati soli nella trattativa a tutela del territorio, con Lega, lista Fontana e (di fatto) pure il Pd orientati a preferire la D breve alla proposta alternativa presentata da Fratelli d’Italia. Non ci avessero lasciati soli i sindaci Pd del territorio forse le cose sarebbero andate diversamente. Il nostro progetto alternativo c’era ieri e c’è oggi. Se sarà appoggiato con maggiore forza, indipendentemente dalle appartenenze politiche, dalle istituzioni del territorio forse c’è ancora tempo per fermare la D breve. Poi se il sindaco di Agrate vuole dare un contributo fattivo a Fratelli d’Italia sono a disposizione per fargli la tessera”.