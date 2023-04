Pedemontana: i sindaci del Vimercatese parlano della D Breve in assemblea ad Agrate

I sindaci del Vimercatese incontrano i cittadini ad Agrate per parlare della Tratta D Breve di Pedemontana, dopo i risultati dello studio del traffico esposti dal Pim in Provincia. L’assemblea pubblica è fissata per martedì 18 aprile alle 21 nella sala consiliare di piazza San Paolo dove a fare gli onori di casa ci sarà il primo cittadino Simone Sironi con tanti colleghi della Brianza Est e il vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza Riccardo Borgonovo.

Pedemontana: i sindaci del Vimercatese e la D breve da archiviare

“Nei giorni scorsi sono stati consegnati ai sindaci del Vimercatese i risultati dello studio sul traffico commissionato dalla Provincia al Pim (Centro Studi Programmazione Intercomunale dell’area Metropolitana) – ha dichiarato il sindaco di Vimercate Francesco Cereda -. I risultati sono particolarmente interessanti e confermano in maniera scientifica quello che come sindaci dicevamo già da tempo, e cioè che la tratta D Breve della Pedemontana è un inutile spreco di risorse che danneggerebbe irrimediabilmente l’ambiente e il paesaggio della Brianza est senza alcun beneficio dal punto di vista del traffico. Gli stessi risultati in termini trasportistici si avrebbero terminando pedemontana nella tangenziale est e realizzando il collegamento mancante tra A51 e A4 ad Agrate Brianza”.