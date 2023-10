Desio: il Parco di villa Tittoni riaperto dopo 100 giorni

Era il 24 luglio quando il parco di Desio – non un giardino storico qualunque ma con mille alberi e 75mila metri quadrati di estensione l’area verde più vasta della città – chiudeva per i danni della più grave tromba d’aria che abbia mai colpito Desio. Sabato 30 settembre ha riaperto: il parco comunale di villa Tittoni è tornato ad accogliere i desiani. Centosettanta alberi potati e tagliati dopo.

Circa 170 gli alberi potati e tagliati, enorme intervento di messa in sicurezza

Lunga e complessa l’operazione di rimessa in sicurezza dell’area verde, protrattasi per quasi cento giorni. Fondamentale il parere positivo del servizio lavori pubblici dopo un sopralluogo effettuato dall’impresa esecutrice dei lavori di messa in sicurezza. La più lunga chiusura del Parco è stata dettata da un nubifragio che definire straordinario è dir poco. Data l’entità della catastrofe Il Comune è dovuto intervenire per priorità.

Verifiche e revisioni in corso ancora su alcune aree

Prima sono state liberate e messe in sicurezza le strade, poi le scuole, infine è arrivato il momento del “Central Park desiano”. Sono stati circa 170 gli alberi controllati, potati e anche (purtroppo) tagliati. Finalmente liberi i 75mila metri quadrati di area del parco sono liberi. Solo alcune parti transennate non saranno percorribili e con divieto di utilizzo delle strutture di arredo anch’esse delimitate.