Una notte tranquilla per Papa Francesco, condizioni stabili e un nuovo bollettino annunciato per sabato 8 marzo. È l’aggiornamento di venerdì dalla Stampa della Sala Sede sulle condizioni del pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio.

Papa Francesco ricoverato: il vocale di 30 secondi fatto ascoltare in piazza San Pietro

La notizia è però che dopo 21 giorni, i fedeli hanno potuto ascoltare la voce del Papa registrata in un messaggio diffuso in piazza San Pietro giovedì sera: “Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”, dice in modo affaticato.

Intorno alle 21, prima dell’undicesima recita del Rosario, un audio di meno di 30 secondi in spagnolo registrato al Policlinico Gemelli è stato trasmesso in filodiffusione per le centinaia di fedeli riuniti nella piazza.

Papa Francesco ricoverato: il bollettino di giovedì

Nel bollettino di giovedì, la Sala Stampa ha riferito che, “rispetto ai giorni precedenti, sono stabili le condizioni cliniche del Papa. Non si sono registrati episodi di crisi respiratoria, né febbre, Francesco ha proseguito la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I medici mantengono ancora la prognosi riservata. In considerazione della stabilità del quadro clinico il prossimo bollettino medico verrà diffuso domani (sabato, ndr)“.