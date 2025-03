Papa Francesco ricoverato: condizioni stabili in situazione complessa, nessuna nuova crisi

Il bollettino della Sala Stampa della Santa Sede diffuso nella serata di martedì 4 marzo sullo stato di salute del Papa, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli.

“Nella giornata odierna le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili. Non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo. È rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato. Questa mattina è passato alla ossigenoterapia ad alti flussi ed ha eseguito la fisioterapia respiratoria. Questa notte, come programmato, verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva fino a domani mattina. La prognosi rimane riservata. Durante la giornata ha alternato preghiera e riposo e questa mattina ha ricevuto l’Eucarestia“.

Il quadro clinico generale si presenta dunque stabile anche riguardo il cuore, i reni e i valori del sangue. La frequenza dei broncospasmi non è inaspettata nel contesto di una polmonite come quella del Papa. La situazione generale resta complessa.