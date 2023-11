«Palestra a San Fruttuoso? Inutile mettersi contro il quartiere»

«Non ha senso mettersi contro il quartiere, se lì non si vuole la palestra allora cercheremo un altro posto dove farla». A parlare è Viviana Guidetti, assessore allo Sport del comune di Monza, ospite lunedì 6 novembre della consulta San Fruttuoso.

Monza, San Fruttuoso: la palestra nel progetto edilizio nell’area di fronte al Tiro a Segno

La palestra in questione è quella prevista nel progetto edilizio dell’area di fronte al Tiro a segno, che contempla anche la realizzazione a carico dell’operatore privato di una nuova palestra che dovrebbe sorgere (stando al progetto già presentato in Comune) sull’area dismessa che si trova di fronte alle mura di Villa Torneamento.

Proprio la collocazione, di fronte a uno dei gioielli del quartiere, ha sollevato aperte polemiche da parte del comitato San Fruttuoso bene comune, Legambiente e della stessa consulta, da sempre contrari all’intero progetto edificatorio sull’AT05, e in particolare alla palestra a ridosso della dimora settecentesca.

Monza, San Fruttuoso: l’assessore Guidetti

«Mi farò portavoce delle richieste della consulta e del quartiere – ha spiegato Guidetti – sarebbe un peccato perdere i finanziamenti provenienti dagli oneri per il progetto delle torri lungo via Ticino. Quindi chiederemo all’operatore di procedere alla realizzazione della palestra da un’altra parte, che deve però essere ancora individuata. Dovrà necessariamente essere un’area subito libera».

Monza, San Fruttuoso: il comitato Bene Comune

«Il motivo per cui non vogliamo la palestra in via della Taccona è legato all’emergenza climatica della seconda via più inquinata di Monza – ha ricordato Mauro Mantica, presidente del comitato Bene comune – e per preservare il vede intorno alla Villa che è parte integrante del bene storico».

Monza, San Fruttuoso: stop in via Valosa di Sopra

La riunione della consulta dello scorso lunedì aveva come punto centrale proprio la discussione del progetto della palestra. Anzi, delle palestre. Dopo lo stop alla realizzazione della palestra multisport pensata dall’amministrazione Allevi in via Valosa di Sopra, al quartiere mancava una nuova struttura per poter soddisfare le esigenze delle società sportive, in particolare rotellistica e basket.

«A Monza abbiamo moltissime palestre ma non tutte sono idonee e quindi si fatica a incastrare le esigenze di allenamento di tutte le società – ha aggiunto Guidetti – la soluzione lungo via della Taccona mi sembrava quella più pratica, ma l’amministrazione non intende mettersi contro il quartiere portando avanti un progetto non condiviso. Proverò a cercare una convenzione anche con le palestre delle paritarie».

Monza, San Fruttuoso: il punto su via Iseo

La riunione è servita per fare il punto anche sulla futura palestra di via Iseo. I lavori per la riqualificazione dell’ex bocciodromo dovrebbero partire entro settembre 2024. Si tratta di un investimento di più di 2 milioni di euro, finanziati con credito sportivo.