Monza, San Fruttuoso riflette sul suo futuro: appuntamento al Castello Torneamento

Il quartiere San Fruttuoso, a Monza, si è dato appuntamento domenica 8 ottobre in tarda mattinata sul prato di via Ticino, per il primo dei due appuntamenti promossi dalla consulta di quartiere. Il prato davanti alle mura del Castello Torneamento ha fatto da cornice verde per una giornata all’aria aperta con eventi e momenti di aggregazione per tutti: dal laboratorio di acquarello alla scoperta del mondo delle api con l’associazione Apincittà e poi la musica del gruppo irlandese Midhir.

San Fruttuoso: una petizione per il no all’edificazione in via Ticino

Un scorcio dell’evento, con i banchetti per lo scambio di libri

Tra i protagonisti della giornata anche l’associazione culturale San Fruttuoso, presente con il banco dello scambio libri. Una giornata di aggregazione ma anche l’occasione per raccontare il futuro urbanistico del quartiere. Durante la manifestazione infatti il comitato San Fruttuoso bene comune, partner dell’organizzazione, ha continuato a raccogliere le firme della petizione popolare contro il progetto di edificazione in via Ticino, davanti al Tiro a segno, dove dovrebbero sorgere torri, negozi, una piazza e la nuova palestra.

San Fruttuoso: l’obiettivo è inserire il parco urbano nel parco GruBria

Il confronto tra i partecipanti

«Vogliamo dire con chiarezza che non vogliamo i grattacieli, anche se ribassati, e non vogliamo il palazzetto dello sport davanti alla Villa Torneamento -spiegano i membri del comitato-. Non solo. Chiediamo che tutta l’area AT05 (quella interessata dal progetto urbanistico, tra via Ticino, viale Lombardia e via della Taccona, ndr) diventi parco urbano pubblico, inserito nel complesso del Parco del GruBria».

San Fruttuoso: il 22 ottobre una festa al castello

L’angolo riservato alla biodiversità

E proprio per ribadire l’importanza di un maggiore coinvolgimento dei cittadini di San Fruttuoso riguardo il futuro urbanistico del rione, la consulta di quartiere propone un secondo appuntamento in programma per domenica 22 ottobre, quando si svolgerà la festa al castello. Il castello in questione è Villa Torneamento, in via della Taccona. Qui dalle 15 alle 17.30 si potrà partecipare alle visite guidate e alla dimostrazione di danze storiche in costume. A fare da cicerone alla scoperta della villa sarà Antonio Fiorillo, membro della consulta e residente proprio all’interno delle mura. «Villa Torneamento è un complesso sottoposto a tutela della Soprintendenza -spiegano i membri del comitato cittadino-. Legambiente ha già fatto richiesta alla Soprintendenza per chiedere che tutta l’area verde davanti alla villa venga riconosciuta di interesse paesistico e quindi tutelata». La visita guidata al castello sarà arricchita da danze seicentesche, regency e ottocentesche a cura delle associazioni Danza storica gentil arte e Danze di società ottocentesche Monza.