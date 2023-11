Nella mattina di domenica il gruppo della Protezione civile di Paderno Dugnano ha festeggiato i 40 anni dalla fondazione con l’inaugurazione della nuova sede all’interno del Parco Toti. Presenti alla mattinata inaugurale il sindaco Ezio Casati con i rappresentanti dell’amministrazione comunale e il prefetto di Milano Renato Saccone, che ha voluto essere presente a questo taglio del nastro, a poche settimane che lo separano dalla chiusura della sua esperienza alla guida della Prefettura meneghina iniziata nel 2018. Presenti anche il vice presidente di Regione Lombardia Marco Alparone, già sindaco di Paderno negli anni nei quali i volontari fu chiamato a fronteggiare emergenze cittadine come le ripetute esondazioni del Seveso, che mandarono sott’acqua per giorni anche questa città così come altri centri lungo il fiume, ma anche a rispondere alla richiesta di aiuto di tante zone d’Italia colpite, negli anni da terremoti e alluvioni devastanti, e la consigliera di Città Metropolitana delegata a Metrotranvie e Infrastrutture, Daniela Caputo.

Paderno, inaugurata la nuova sede per i 40 anni della Protezione civile: presente anche il Prefetto Saccone

«Qui oggi – ha sottolineato il prefetto Saccone – mi rendo conto in un certo senso di essermi perso qualcosa in tutti questi anni», perchè Milano assorbe e fagocita tutte le energie di un funzionario come lui, ma ci sono realtà come Paderno Dugnano o come la Brianza che sono forti e rappresentantive in tema di associazionismo e volontariato. E uno degli esempi più limpidi di questa attività per correre ovunque ci sia bisogno in tutta Italia, è proprio il Gor padernese che, come ricordato dal vice sindaco Di Maio, cominciò da un sottoscala nel 1983 per poi trasferirsi a Palazzo Sanità in viale della Repubblica e oggi ha inaugurato la sede dentro il centro sportivo. A fare gli onori di casa, con una certa emozione, c’era il comandante del Gor Simone Segna che ha illustrato alle autorità convenute gli uffici, la centrale operativa e tutti i mezzi all’avanguardia per proseguire il lavoro di sostegno e assistenza dovunque ce ne sia bisogno.