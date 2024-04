Paderno Dugnano: Angeli della Strada, nuova casa alle Baraggiole

L’associazione di volontariato “Angeli della Strada” trasferisce la sua sede alle Baraggiole di Paderno Dugnano, un quartiere di confine dentro il quartiere di Calderara dove il gruppo di assistenza alle famiglie bisognose avrà certamente un ruolo di presidio del territorio.

Paderno Dugnano: Angeli della Strada, la storia dell’associazione

In una zona di confine comunale e a ridosso della vecchia valassina e dei cantieri di quella che sarà la metrotranvia Milano-Seregno. Gli Angeli sono un gruppo di supporto nato da una crisi personale e individuale, come spiegato dalla fondatrice Lucia Troilo che 20 anni fa riuscì a riemergere da una situazione di emarginazione sociale decidendo poi di dedicarsi all’aiuto delle persone in difficoltà.