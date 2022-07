Ospedale di Giussano, telemedicina: test a distanza della pressione

È in crescita l’offerta di monitoraggio sanitario a distanza per i pazienti che fanno capo all’ambulatorio di cardiologia dell’ospedale di comunità di Giussano.

Telemedicina per l’ambulatorio di cardiologia: elettrocardiogrammi a domicilio

In questa struttura da qualche tempo è iniziato un servizio di telemedicina rivolto a soggetti fragili e cronici che hanno una cardiopatia o vivono problematiche di carattere cardiologico. Ogni settimana il malato registra il proprio elettrocardiogramma con un elettrocardiografo messo a disposizione dall’ambulatorio e lo trasmette all’ospedale. Il documento viene poi sottoposto a referto in tempo reale dal cardiologo, se non si accertano criticità particolari viene archiviato, in caso contrario il malato viene invitato, in base alla serietà del problema emerso o in ambulatorio o in tele visita.

Telemedicina per l’ambulatorio di cardiologia: 500 esami a casa nel 2021

I malati sono monitorati per tre mesi, dopo di ché vengono rivalutati. Se permangono condizioni di estrema fragilità il sistema di monitoraggio è rinnovato per altri tre mesi.

Nel 2021 sono stati eseguiti a domicilio quasi 500 elettrocardiogrammi, tutti refertati e archiviati nel fascicolo sanitario del paziente, che hanno consentito di rilevare anomalie del ritmo cardiaco.

Telemedicina per l’ambulatorio di cardiologia: test anche della pressione arteriosa

Ebbene da qualche giorno sono disponibili per il malato iperteso anche sistemi di registrazione a domicilio della pressione arteriosa. Si tratta di dispositivi di misurazione professionale della pressione, palmari senza fili con display a Led.

Lo strumento monitora anche la pressione atriale media (Map) attraverso un algoritmo specifico e la frequenza cardiaca.

“I dati raccolti, per un periodo di almeno una settimana e con quattro registrazioni giornaliere – ha spiegato Domenico Cuzzucrea, responsabile del servizio – vengono inviati in formato digitale per mail al nostro ambulatorio, e successivamente elaborati dai nostri operatori. I valori forniscono un quadro affidabile per la gestione dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa”.