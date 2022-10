Ospedale di Desio: premio per il centro cefalee, riconoscimento al femminile

La Fondazione Onda premierà con un riconoscimento il centro cefalee dell’ospedale Papa Pio XI di Desio. In un meeting a Milano, mercoledì 26 ottobre, erano presenti i 143 centri cefalee che operano su tutto il territorio nazionale e che hanno aderito al nuovo progetto di fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) dedicato all’individuazione di quelle strutture che, al loro interno, offrono percorsi e servizi dedicati alla gestione dell’emicrania nelle diverse fasi di vita della donna.

Ospedale di Desio: emicrania, patologia di genere

Tra questi anche il centro del Pio XI di Desio, diretto da Maria Franca Donato, parte integrante della struttura di neurologia, di cui è primario Ignazio Santilli, che riceverà nei prossimi giorni una targa di riconoscimento come segno distintivo e di valorizzazione della sua attività.

Il progetto di Onda è nato in risposta a uno scenario epidemiologico che vede l’emicrania fortemente caratterizzata in quanto patologia di genere, riguardando principalmente le donne in età giovane-adulta, che sviluppano forme più severe rispetto agli uomini, manifestando livelli più elevati di disabilità.

Ospedale di Desio: i numeri, 4 milioni di donne su 6 milioni di persone che soffrono di emicrania

I numeri sono impietosi. Sono 6 milioni le persone che soffrono di emicrania in Italia e di queste 4 milioni sono donne. La letteratura stima una prevalenza dell’emicrania pari al 14 per cento della popolazione mondiale, ma se ci si focalizza nel periodo compreso tra pubertà e menopausa, circa il 27 per cento delle donne ne risulta affetto.

Nella donna raggiunge il massimo della sua prevalenza nella quarta e quinta decade di vita, quindi nel periodo di maggiore produttività lavorativa e sociale.

Ospedale di Desio: ambulatorio di Desio per 70 pazienti al mese

La mappatura disposta dalla fondazione Onda ha l’obiettivo di valorizzare gli impegni dei 143 centri italiani, renderli riconoscibili all’utenza, promuovere una sempre maggiore attenzione alla specificità di genere nei percorsi di diagnosi e cura dell’emicrania.

L’ambulatorio di Desio dedicato alla cefalea segue una settantina di pazienti al mese. “Ce ne facciamo carico a trecentosessanta gradi – ha detto Maria Franca Donato – disponendo esami strumentali quando necessari, indicazioni terapeutiche personalizzate, mirate e selezionate”.

Ospedale di Desio: incontro tra specialisti e medici di famiglia per parlare di cefalea

Di cefalea si è discusso in un incontro molto partecipato qualche settimana fa fra medici di famiglia del territorio che fanno capo al Pio XI di Desio e specialisti. “È importante un confronto su questi temi per finalizzare meglio – ha spiegato Ignazio Santilli – la diagnostica cefalalgica, per identificare la terapia medica giusta e più appropriata”.