Desio: l’ospedale si potenzia sulla medicina del lavoro

L’ospedale Papa Pio XI di Desio ha una nuova specialista per la medicina del lavoro. La struttura diretta da Paolo Mascagni nella sua squadra ha una new entry, è Sarah Capriata, specialista immunologa e allergologa di grande esperienza e professionalità.

Desio Capriati Sarah Medicina del Lavoro

Ospedale di Desio: “Implementazione attività allergo-immunologiche”

“Il suo arrivo – ha spiegato il primario – va ad implementare le attività allergo-immunologiche di un team di specialisti in funzione da molti anni nella diagnostica e nella terapia allergologica, di primo, secondo e terzo livello, sia respiratoria che cutanea. La dottoressa Capriata, oltre a continuare la tradizione in corso, darà un supporto alla gestione delle allergie a farmaci dei pazienti con orticaria cronica, delle terapie delle malattie immunomediate con farmaci biologici innovativi. Darà inoltre un contributo allo studio di alcune patologie particolari del tratto gastroenterico, in sinergia con gli specialisti delle altre discipline ospedaliere”.