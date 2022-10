Desio per la prevenzione: esami gratuiti al seno il 12 novembre, come prenotare

L’Associazione Prevenzione è Vita e @Welfare Care saranno a Desio sabato 12 novembre per promuovere una giornata dedicata alla prevenzione al seno. Le donne di età compresa tra i 35 ed i 49 anni che non hanno effettuato gli esami negli ultimi dodici mesi e che non siano già inserite nei protocolli di screening del Servizio Sanitario Nazionale, potranno effettuare mammografie ed ecografie gratuite con consegna immediata del referto presso una clinica mobile che sarà installata in piazza Don Giussani.

Desio per la prevenzione: 50 posti disponibili

Una cinquantina i posti disponibili che possono essere prenotati (clicca qui) selezionando una fascia oraria. Il giorno dell’evento è necessario presentarsi dieci minuti prima dell’appuntamento per l’accettazione e compilare la relativa documentazione. Occorre portare con sé la propria tessera sanitaria ed eventuali referti delle visite precedenti.

Desio per la prevenzione: “Gli ultimi due anni hanno cambiato le abitudini, anche in termini di salute”

“L’Amministrazione Comunale ha deciso di patrocinare e promuovere questo evento che ritiene di assoluta importanza, dal punto di vista sociale, per sensibilizzare la cittadinanza al tema della prevenzione – sottolineano gli assessori alle Pari Opportunità Samantha Baldo e alle Politiche Familiari Fabio Sclapari – Gli ultimi due anni di pandemia hanno cambiato le nostre abitudini, anche in termini di salute. Molte persone si sono allontanate dalle strutture sanitarie mettendo a dura prova proprio la prevenzione. In questo momento di ripresa è interesse di tutti sostenere iniziative che riportino le persone a monitorare il proprio stato di salute e a prendersi cura di sé”.