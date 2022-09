Salute: artrite idiopatica giovanile, convegno con l’ospedale di Desio

La struttura pediatrica dell’ospedale Pio XI di Desio, di cui è direttore Tiziana Varisco, con Asst Brianza e Asst Gaestano Pini-Cto di Milano, promuove per sabato 24 settembre un convegno di particolare rilievo scientifico con argomento l’artrite idiopatica giovanile. Il convegno di cui è segretaria scientifica la dottoressa Varisco si svolgerà nei locali dell’hotel Helios di Monza.

Salute: artrite idiopatica giovanile, una sfida per il pediatra

Le patologie infiammatorie, in particolare quelle di competenza reumatologica, sono una vera sfida per il pediatra. Non a caso il concetto di “artrite” è difficilmente associato ai bambini. Tuttavia anche i pazienti pediatrici possono presentare tale manifestazione clinica.

La più comune malattia cronica di interesse reumatologico in pediatria è l’artrite idiopatica giovanile (Aig). Talora – hanno spiegato gli specialisti – la diagnosi può essere difficile e la sintomatologia mimare forme di origine molto diversa tra loro, incluse alcune patologie gravi come infezioni e tumori.

Salute: artrite idiopatica giovanile, obiettivi del convegno

Obiettivo dell’evento è di fornire informazioni pratiche riguardanti la diagnosi, la classificazione ed il trattamento della patologia; garantire la migliore, e quanto più precoce possibile, assistenza ai bambini con questo tipo di disturbi.