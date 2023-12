Ospedale di Carate Brianza: Avo dona quattro tv per il Cal

Nuovi monitor tv per gli utenti del Centro Dialisi (Cal) dell’ospedale di Carate Brianza. Sono quattro e sono stati donati da Avo, l’Associazione Volontari Ospedalieri, alla struttura di via Mosè Bianchi per sostituire i vecchi televisori ormai obsoleti. L’emodialisi conta 12 posti letto quotidianamente utilizzati di 24 utenti (per sei giorni alla settimana).

Ospedale di Carate Brianza: “Conferma della vicinanza del territorio”

Alla donazione ha contributo l’impegno dei cittadini caratesi che “conferma la vicinanza del territorio all’ospedale, il sostegno dei volontari ai pazienti del nosocomio e ai loro familiari” sottolinea una nota di Asst Brianza.

Nei prossimi mesi sono in programma altre donazioni a favore dell’ospedale e dei “pazienti il cui benessere è la priorità dei volontari”.

La conferma di “come l’attenzione, la condivisione, la collaborazione fra soggetti diversi raggiungano sempre ottimi risultati per contribuire a rendere migliore la permanenza dei degenti in ospedale”.