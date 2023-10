Ornago: Progresso e Solidarietà è già in campo per le elezioni comunali del 2024

Iniziano a scoprirsi le prime carte in vista delle elezioni amministrative previste per il prossimo anno a Ornago. Nei giorni scorsi infatti il gruppo di Progresso e solidarietà ha ufficializzato la decisione “di candidarsi nuovamente ad Amministrare Ornago” e di aver già iniziato “nelle scorse settimane – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo – a incontrare Simpatizzanti e Cittadini per discutere di vari temi”. Progresso e solidarietà attualmente siede tra i banchi della minoranza consigliare dopo aver governato il paese per tre mandati, dal 2004 al 2019, e due sindaci Maurizia Emanuela Erba e Giovanna Ronco. «Dopo una riflessione abbiamo deciso di rinnovare il nostro impegno – spiega Giuseppe Gustinetti, candidato sindaco alle scorsa tornata elettorale -. Abbiamo già avuto incontri per raccogliere le diverse voci del paese e organizzato dei gruppi di lavoro su diversi temi (dal sociale, all’ambiente, fino a territorio, viabilità, salute, urbanistica, cultura e sport per studiare la situazione e sviluppare proposte e il lavoro per i prossimi cinque anni».

Ornago: Progresso e Solidarietà e i motivi della candidatura

Gustinetti spiega inoltre che tra le motivazioni che spingono il gruppo a ricandidarsi alla guida di Ornago risiedono anche in tutto quel che è accaduto negli ultimi 5 anni: dalla nota vicenda giudiziaria che ha riguardato l’attuale sindaco Daniel Siccardi alle criticità riscontrate dall’amministrazione attuale con gli uffici. «Ci sarà sicuramente da lavorare per effettuare un recupero di relazione con i dipendenti comunali visti gli anni passati – prosegue -. Ma non solo. Dovremo cercare anche di recuperare un po’ di dignità anche al nome di Ornago verso l’esterno. Per le vicissitudini che hanno riguardato il sindaco il nome del nostro paese ormai noto e di certo non in senso positivo. L’immagine del nostro paese ne è rimasta colpita e anche nelle relazioni con le altre amministrazione dovremo lavorare per recuperare credibilità. Anche se ci vorrà molto tempo».

Ornago: Progresso e Solidarietà e la sfida tra Gustinetti e Siccardi

Per quanto riguarda i nomi che andranno a comporre la squadra «sarà un’attività cui dedicheremo i prossimi mesi. L’intenzione è anche sulla di non andare a buttar via i 5 anni di opposizione che ci hanno permesso di conoscere i problemi di Ornago». Per quanto riguarda invece il nome del candidato sindaco lo stesso Gustinetti non esclude di ripresentarsi «Non nego che io stia riflettendo sulla questione così come non nego che l’invito ci sarebbe. Capiremo bene nei prossimi mesi cosa uscirà dal punto di vista della squadra e dei programmi. Prederemo e prenderò una decisione nei prossimi mesi». Ancora riserbo invece sulla possibile ricandidatura del gruppo di maggioranza SiAmo Ornago. «Sicuramente il gruppo è al lavoro e si sta parlando – afferma il sindaco Daniel Siccardi –. Ancora però non c’è nulla di deciso». Niente di ufficiale al momento per quanto riguarda i simboli di centro destra, alle scorse amministrative confluite nella lista Insieme per Ornago