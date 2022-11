Ornago: “Larve bianche nel pasto a scuola, avviato monitoraggio”

Presunte larve servite nel piatto a due studenti nella mensa dell’istituto comprensivo “Alessandro Manzoni” di Ornago. L’amministrazione informa di aver già avviato l’iter di contestazione all’azienda titolare dell’appalto.

Ornago: vicenda accaduta il 28 ottobre e resa nota dal Comune

La vicenda è accaduta il 28 ottobre ed è stata resa nota dalla stessa amministrazione comunale venerdì 5 novembre attraverso una comunicazione in cui ha ricostruito gli avvenimenti: “Venerdì 28 ottobre 2022, durante il pranzo nell’Istituto Comprensivo Manzoni, due studenti hanno rinvenuto nel proprio pasto quelle che sono sembrate essere, a una prima visione, due larve bianche – si legge – Il Comune ha provveduto il giorno stesso a contestare l’accaduto all’impresa appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica. Le segnalazioni inviate e le eventuali controdeduzioni che perverranno saranno oggetto di attenta valutazione al fine di irrogare un’eventuale sanzione all’impresa in merito agli eventi occorsi. I rappresentanti di classe sono stati informati sui fatti e sulle misure intraprese dal Comune”.

Ornago: a inizio ottobre ispezione senza problemi di Ats Brianza

L’amministrazione ha inoltre sottolineato che a inizio ottobre Ats Brianza aveva effettuato un’ispezione nel centro cottura e il refettorio dell’Istituto comprensivo non rilevando alcuna non conformità. La nota si chiude con l’amministrazione che sottolinea che “l’azienda dovrà ora relazionare in merito all’individuazione della causa di quanto successo e indicare le azioni che adotterà per evitare che episodi di questo genere possano occorrere nuovamente” e annuncia che verranno messi in campo “tutti gli strumenti a disposizione per far luce sull’accaduto e assicurare che eventi simili non capitino in futuro. In primo luogo verrà affidato un incarico di monitoraggio e controllo qualità del servizio di ristorazione scolastica a un soggetto esterno, terzo e imparziale”.