Agrate Brianza: topi nella mensa della scuola elementare, scatta la disinfestazione

Topi nella mensa della scuola primaria di Agrate Brianza, per tutta settimana stop alla preparazione sul posto dei e piatti veicolati direttamente dal centro cottura dell’impresa. Mercoledì alla ripartenza delle attività scolastiche dopo la chiusura legata alla festività, gli addetti dell’azienda che si occupa della ristorazione scolastica ha riscontrato la presenza dei roditori all’interno del locale cottura del plesso di via Battisti.

«L’azienda ci ha correttamente subito avvisato e attivato i protocolli necessari seguendo le indicazioni di Ats – spiega il primo cittadino Simone Sironi -. E quindi consegnando agli studenti il pasto veicolato dall’esterno e non cucinato in loco. Noi ovviamente abbiamo attivato tutte le procedure necessarie con i controlli, le disinfestazione e sopralluoghi che chiaramente proseguiranno anche nel weekend. Il tutto dovrebbe essere circoscritto al deposito della mensa».

Topi nella mensa di Agrate: l’avviso ai genitori

Il Comune di Agrate Brianza ha avvisato i genitori degli studenti con una lettera in cui vengono spiegati nel dettaglio le procedure avviate in questi giorni sottolineando anche che “non vi sono precedenti evidenze di avvistamenti di roditori o di segnali della loro presenza da parte del personale scolastico in alcuno dei locali del plesso” e che la causa della presenza di questi potrebbe essere “conseguente alle attività di movimentazione del terreno nell’adiacente cantiere per la realizzazione della nuova palestra comunale”.

Nella comunicazione ai genitori il Comune ha inoltre fatto sapere che giovedì è stato effettuato un sopralluogo con la ditta incaricata al monitorarono e disinfestazione, l’azienda che si occupa della ristorazione scolastica e la dirigenza dell’istituto e che “è stato programmato un intervento straordinario di monitoraggio di alcune zone dell’edificio e di aree limitrofe a cucine e refettori” che verrà effettuato in questi giorni.