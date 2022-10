Topi nel cortile, derattizzazione d’urgenza alla scuola media

Topi nel cortile della scuola secondaria di Albiate: salta per alcuni giorni l’intervallo in esterna. La dirigente dell’istituto comprensivo Triuggio-Albiate ha informato l’amministrazione comunale che ha provveduto all’immediata derattizzazione.

Topi nel cortile, la segnalazione della preside

“La situazione è già abbastanza risolta – spiega la preside Tiziana Mezzi – la vicenda è molto chiara: sono stati avvistati dei topi in cortile da parte del personale scolastico, me lo hanno comunicato subito e ho inviato immediatamente una segnalazione con richiesta di derattizzazione urgente e immediata all’ente locale, che ha provveduto. Già da qualche giorno, infatti, nessuno ha più visto neanche un topo in giro”.

Topi nel cortile, l’attenzione resta alta

Per un paio di settimane circa, gli studenti evidentemente sono stati tenuti lontani dalle aree esterne interessate dall’intervento di derattizzazione. E non senza rammarico, forse, considerate le belle giornate di sole. Igiene, anzitutto. Il problema, serio e decisamente da non sottovalutare per i rischi che avrebbe potuto comportare, sembra essere per fortuna rientrato come confermato dalla dirigente scolastica, sempre molto attenta ad informare chi di dovere e ad intervenire in tempi celeri. Problematiche di questo tipo tuttavia potrebbero ripresentarsi. La preside, anche per questo, non intende abbassare la guardia: “Continueremo a vigilare con estrema attenzione, poiché deve essere garantito un ambiente – seppure esterno – sano e sicuro” conclude.