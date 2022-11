Derattizzazione urgente nell’area delle scuole dell’obbligo di Albiate

Intervento urgente di derattizzazione e di disinfestazione da presenza di ratti nell’area delle scuole di Albiate. È quanto espresso, il 24 ottobre scorso, nella determina emessa dal Settore Servizi alla persona del Comune di Albiate. Una presa d’atto che conferma quanto la problematica igienico-sanitaria registrata nell’ambito scolastico di via delle Rimembranze non abbia ancora registrato la risoluzione definitiva. Da alcune settimane, infatti, benché la segnalazione della scuola agli uffici comunali preposti sia stata inoltrata tempestivamente (e cioè dopo i primi avvistamenti di roditori nel cortile della scuola primaria – secondaria), la vicenda è ad oggi ancora aperta, con i genitori -preoccupati e inviperiti- che chiedono risposte.

Scuole di Albiate: la dirigente Mezzi spiega

Un topo fotografato nell’area delle scuole

Contattata nel merito, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo, Tiziana Mezzi, riferisce rispetto agli interventi in corso. «Riguardo alla procedura di derattizzazione, già avviata da settimane, tanto da aver pensato di aver risolto il problema, ho ricevuto gli aggiornamenti del Comune -spiega-: gli esperti della ditta di derattizzazione hanno constatato che la postazione per la raccolta dei rifiuti della mensa è ben strutturata e pulita. Inoltre, nella cantina del Comune non vi è alcuna traccia di escrementi; tuttavia, saranno posizionate delle trappole per topi a scopo cautelativo, nell’eventualità cioè che questi possano passare da un luogo all’altro. Nel solaio della scuola ed all’esterno -aggiunge la preside– saranno posizionate ulteriori trappole, in aggiunta a quelle già collocate precedentemente. Il Comune di Albiate, al fine di incidere ulteriormente, ha comunicato di affidare a terzi il servizio per un’ulteriore azione di pulizia, lo sgombero dalle cantine del materiale da smaltire, un’igienizzazione del sottoscala della scuola primaria e l’effettuazione della manutenzione delle grate nelle bocche di aerazione delle cantine».

Scuole di Albiate: i genitori preoccupati

L’auspicio, evidentemente, è di incidere questa volta in maniera definitiva. Nel mentre, però, sono da registrare le prese di posizione di genitori degli alunni frequentanti la scuola, che a più riprese evidenziano l’avvistamento dei roditori (alcuni anche fotografati) soprattutto in cortile. Cortile che era stato temporaneamente reso off limits alla ricreazione degli studenti al momento dei primi avvistamenti e all’avvio dei successivi interventi. Interventi che, dopo un “vertice” di venerdì scorso tra Comune, ditta e istituto scolastico, prevedono ora ulteriori azioni.