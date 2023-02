Oltre 400 brianzoli ai primi due “open day” passaporti alla Questura di Monza

Successo per i primi “open day” dello sportello passaporti, in Questura di Monza, in via Montevecchia. Sono stati 270 il primo sabato e 153 il secondo, l’11 febbraio, i cittadini monzesi e brianzoli che si sono presentati con l’urgenza di avere il documento per affrontare viaggi imminenti o che, a causa delle tantissime richieste, triplicate da marzo dello scorso anno, post emergenza Covid, (solo nel 2022 sono stati erogati circa 27mila passaporti) non sono riusciti a trovare posto nell’agenda elettronica predisposta dagli uffici.

“Open day” passaporti in Questura a Monza: “Niente code né disagi”

Dalla Questura hanno fatto sapere di avere trattato tutte le persone che si sono presentate: “senza code e disagi”. Gli operatori, come previsto, hanno cominciato a ricevere gli utenti dalle 7 del mattino e alle 13 le richieste della giornata sono state ultimate senza intoppi.

Passaporti: disponibile anche uno sportello per chi è senza appuntamento per il rinnovo

Gli “open day” passaporti sono stati fissati ogni primo sabato del mese. Per poter usufruire del servizio urgenza è necessario avere con sé il titolo di viaggio o la prenotazione con anticipo economico. Tuttavia, fanno sapere dalla Questura: “anche a chi si presenterà senza prenotazione verrà data assistenza“. Sempre per le urgenze dal 30 gennaio è inoltre attivo, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, uno sportello dedicato anche a chi non abbia un appuntamento ma debba urgentemente partire per lavoro, studio, turismo o salute nei trenta giorni successivi alla presentazione allo sportello. Anche in questo caso, ovviamente, occorre avere con sé la documentazione necessaria.