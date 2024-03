Taglio del nastro al nuovo Gelsia Point di Besana in Brianza. All’inaugurazione nella mattina del 6 marzo erano presenti il sindaco Emanuele Pozzoli, il presidente di Gelsia Mauro Ballabio e il direttore generale di Gelsia Riccardo Fornaro.

Il nuovo ufficio si trova in via Dante Alighieri 32 a Besana. Segue l’inaugurazione, pochi giorni fa, dell’analogo servizio a Lentate sul Seveso e anticipa quelli in arrivo a Paderno Dugnano e Vimercate.

Nuovo Gelsia Point a Besana in Brianza: «La presenza sul territorio è un valore aggiunto»

Besana Gelsia Point

«Con Gelsia è possibile contare sull’esperienza di un fornitore sempre vicino e attento alle esigenze della clientela, nel rispetto dei più elevati standard di mercato – ha spiegato il presidente Mauro Ballabio – In un mercato dell’energia in forte evoluzione, la presenza sul territorio è infatti un valore aggiunto, segno di radicamento e vicinanza alle comunità locali e garanzia di qualità del servizio. I nostri clienti sanno che in noi possono trovare un riferimento affidabile, trasparente e sicuro».