Inaugurato il primo dei nuovi Gelsia Point in arrivo in Brianza. Nella mattina di sabato 2 marzo taglio del nastro a Lentate sul Seveso, in via Roma 33 , alla presenza del presidente di Aeb Massimiliano Riva, del presidente di Gelsia Mauro Ballabio e dell’assessore all’Urbanistica di Lentate Matteo Turconi Sormani.

Prossimamente in arrivo a Besana in Brianza, in via Dante Alighieri 32, a Paderno Dugnano, in via Achille Grandi 2, e a Vimercate, in via Vittorio Emanuele II al numero 11. Si aggiungono ai 10 Gelsia Point già presenti sul territorio.

Lentate sul Seveso: inaugurato il nuovo Gelsia Point, i servizi

I Gelsia Point rappresentano un punto di riferimento per i cittadini e le aziende con una gamma di servizi dedicati alla gestione dell’energia, alla promozione della sostenibilità e alla consulenza personalizzata. Per i clienti sono previsti consulenza energetica personalizzata per ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi; informazioni sui servizi offerti da Gelsia, inclusi l’approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale proveniente da fonti rinnovabili; promozione di iniziative di efficienza energetica e sostenibilità ambientale; assistenza tecnica e supporto per la gestione dei contratti e delle pratiche amministrative.

Lentate sul Seveso: inaugurato il nuovo Gelsia Point, le dichiarazioni e il “legame col territorio”

«L’apertura dei nuovi Gelsia Point rappresenta un passo importante per rinsaldare quel legame con famiglie e imprese che da sempre caratterizza la nostra società – ha spiegato il presidente di Gelsia Mauro Ballabio – In un mercato dell’energia in forte evoluzione, la presenza sul territorio è infatti un valore aggiunto, segno di radicamento e vicinanza alle comunità locali e garanzia di qualità del servizio. Non a caso la territorialità è uno dei pilastri della strategia di Gelsia, insieme a sostenibilità, digitalizzazione, innovazione. I nostri clienti sanno che in noi possono trovare un riferimento affidabile, trasparente e sicuro».

«Gelsia è una società controllata da AEB, parte del Gruppo A2A, e i nuovi Point testimoniano il nostro legame con il territorio della Brianza – ha ricordato il presidente di AEB Massimiliano Riva – Nel 2022 attività e servizi di AEB e delle sue controllate hanno portato nella provincia di Monza e Brianza un valore economico di 84 milioni di euro tra dividendi, sponsorizzazioni, ordini ai fornitori, stipendi. Gli investimenti hanno invece superato i 21 milioni. Ma per noi la vicinanza al territorio vuol dire soprattutto offrire servizi di qualità, essere al fianco di famiglie e imprese. Come facciamo con i Point».