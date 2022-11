Nuova struttura medica per visite a analisi a Limbiate: taglio del nastro alla clinica San Carlo

Inaugurata una nuova struttura medica in via Trieste a Limbiate. Il Medical Centre della clinica San Carlo, nasce con lo scopo di diventare un punto dove effettuare visite specialistiche e di prevenzione sul territorio. Si tratta di una clinica convenzionata con il Servizio sanitario Nazionale, che quindi garantisce meno spese da parte dei cittadini. Saranno diversi gli specialisti da cui sarà possibile ottenere una visita: dai geriatri ai cardiologi, da ginecologi a oculisti sono presenti tutti i campi in cui è importante tenersi sotto osservazione. Sarà completo di dieci ambulatori medici, un centro prelievi, un ambulatorio infermieristico e uno studio dedicato alla riabilitazione, tutti ambienti che sono stati dotati di strumenti e apparecchiature di ultima generazione.

Il nuovo Medical Centre della clinica San Carlo: “Rete sanitaria di eccellenza”

Per una città come Limbiate, in cui i l tema sanitario è molto sentito, sicuramente è una notizia importante: negli ultimi anni sono sorte diverse cliniche private in città e, con il rifacimento della zona Porta Nord e di piazza Tobagi è possibile che un’area sarà destinata ad attività socio-sanitarie. «Portiamo fuori dall’ospedale il bagaglio di conoscenze sanitarie, di professionalità e di esperienza clinica dei nostri medici – dice la direttrice della clinica san Carlo di Paderno Dugnano Patrizia Bernardinelli – E li mettiamo al servizio dei cittadini, di Limbiate e di tutti gli altri Comuni più prossimi, che possono raggiungerci comodamente e in poco tempo. Anche in questa nuova sede. Il paziente che si rivolge al Medical Center di Limbiate sa che può affidarsi a una rete sanitaria capace e di eccellenza. Una rete che può rispondere a esigenze di salute anche più complesse o che necessitano di approfondimenti in ogni ambito specialistico».