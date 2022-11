La Villa Reale di Monza ha ospitato le Giornate Nazionali delle farmacie comunali (video)

Il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, rilancia la richiesta di istituire una commissione governativa di inchiesta sui mesi del Covid. Il sottosegretario alla Salute e farmacista di professione, Marcello Gemmato, ha fatto finalmente chiarezza dopo giorni di polemiche sulle sue dichiarazioni sui vaccini.

Farmacie: chiesto il ritorno dei farmaci innovativi

Le Giornate Nazionali delle farmacie comunali, alla Villa Reale di Monza, hanno riservato anche queste prese di posizione, oltre a dettare ciò che Assofarm che rappresenta le Aziende Speciali, i Consorzi e i Servizi Farmaceutici e le Società che gestiscono le farmacie, chiederà in questi 5 anni al governo che si è appena insediato. Uno dei capisaldi delle richieste, messo in chiaro dal presidente Gizzi, sarà il ritorno dei farmaci innovativi in farmacia, come era un tempo. Altrimenti presto si inizierà a parlare di accordi con i colossi dell’E-commerce. Con inevitabili conseguenze per le rivendite locali.