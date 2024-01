Nuova ciclabile Solaro-Saronno, domande sulla rotatoria

Partono i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile da Solaro a Saronno, ma sono ancora tanti gli interrogativi sul piano d’intervento che riguarda il nuovo comparto commerciale appena inaugurato a lato della strada provinciale.

Nuova ciclabile Solaro-Saronno, cosa prevedeva il progetto

Il progetto prevedeva la realizzazione di un ristorante fast food da parte di operatori privati su un terreno privato. Il comune ne ha ricavato gli oneri di urbanizzazione, il contributo alla realizzazione di un bosco ed alcune opere viarie. Tra queste la pista ciclabile, ma anche una rotatoria non ancora esistente su via Como. La rotonda serve per garantire la sicurezza nell’accesso ed uscita dal centro commerciale. Al momento il pericolo è che le auto svoltino a sinistra oltretutto attraversando l’ultimo tratto della ciclabile.

Nuova ciclabile Solaro-Saronno, botta e risposta in consiglio comunale

A parlarne è anche il consigliere comunale d’opposizione Dino Puzzello, di Forza Italia: «Dopo aver richiesto spiegazioni all’amministrazione, ho subito presentato una nuova interrogazione urgente chiedendo mi venga consegnato lo sbandierato parere positivo di Anas sulla realizzazione del tratto di ciclabile che tutti vediamo a lato della carreggiata. È sotto gli occhi di tutti la sua pericolosità e ora mi chiedo perché il comune non sia intervenuto a riguardo e non abbia previsto un parere della Polizia Locale; voglio andare fino in fondo alla questione».

L’assessore ai Lavori Pubblici Christian Caronno conferma: «Voglio tranquillizzare la cittadinanza, la zona di Cascina Emanuela sarà collegata al nuovo comparto commerciale in tutta sicurezza, con una pista in sede propria percorribile anche da famiglie con bimbi piccoli. I lavori sono già cominciati e si innesterà con il tratto già esistente per il quale abbiamo comunque chiesto ad Anas, l’unico ente di competenza per la strada in questione che ha già espresso parere positivo, un intervento di maggiore sicurezza».

Mentre i lavori della ciclabile da Cascina Emanuela sono già cominciati, quelli per la rotatoria su via Como partiranno nei prossimi mesi.