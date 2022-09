Nove vigili del fuoco di Monza e Brianza nelle Marche: per dieci giorni nei territori alluvionati

Vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza nelle Marche con il modulo Mo.Socc di colonna mobile per avvicendarsi con i colleghi del Comando di Varese nelle operazioni di soccorso della popolazione colpita dall‘alluvione del 16 settembre scorso. La colonna è giunta nella serata di mercoledì 28 settembre nel paese di Cagli in provincia di Pesaro Urbino.

Vigili del fuoco brianzoli nelle Marche: i mezzi arrivati a Cagli (Pesaro Urbino)

Il dispositivo di colonna mobile del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco prevede, come successo in questo caso, l’invio su scenari particolarmente complessi o in occasione di eventi calamitosi di vasta portata di diverse squadre da tutto il territorio nazionale: la squadra monzese, composta da 9 persone partite con una autopompa e un modulo di supporto, sarà impegnata per dieci giorni sullo scenario alluvionale del territorio marchigiano.