Nova Milanese: in duecento alla festa a sorpresa per i settant’anni di don Luigi Caimi

Quando il parroco compie settanta anni non si può non festeggiare. E così è stato per Don Luigi Caimi, alla guida della Comunità Pastorale San Grato da ormai quasi sedici anni. Nato il 18 febbraio del 1954 a Ceriano Laghetto, ha fatto il suo ingresso ufficiale nella comunità novese il 16 novembre del 2008. Una festa a sorpresa, che ha voluto giocare d’anticipo nel rispetto della prima domenica di Quaresima del rito ambrosiano.

La torta per don Caimi

A Nova festa a sorpresa per don Caimi: presenti quasi 200 parrocchiani

Inviti “carbonari” attraverso una catena di whatsapp che ha raggiunto quasi duecento parrocchiani che si sono dati appuntamento alle 19 di sabato 17 in oratorio San Carlo in via Giussani. A guidare don Luigi, ignaro di tutto, nel salone dell’oratorio è stato don Michael Pasotto, responsabile della pastorale giovanile, con la scusa di porgere un saluto ai giovani del gruppo Sirio. Ma nel salone, ad aspettarlo c’erano molte più persone.

A Nova festa a sorpresa per don Caimi: il parroco (quasi) senza parole

E il parroco è rimato piacevolmente sorpreso e (quasi) senza parole. Tra i presenti anche il fratello Fabrizio e la sorella Vincenzina, naturalmente gli altri sacerdoti della città e le madri Canossiane. Presente anche il sindaco Fabrizio Pagani che ha ribadito quanto è solito dire lo stesso don Luigi, sebbene in altre occasioni. “Se c’è tanta gente, vuole dire che ha fatto del bene” ha detto Fabrizio Pagani. E don Luigi Caimi sa farsi volere bene.