Nova Milanese, in 700 al via della quinta edizione della SuperNova “La MericoRun”

In settecento alla partenza. Una grande fiumana giallo fluo ha inondato il centro sportivo di via Brodolini a Nova Milanese domenica 10 settembre. L’emozione del ricordo si è mescolata con l’entusiasmo di poter contribuire a dare un aiuto concreto alla ricerca oncologica. Così la quinta edizione della SuperNova “La MericoRun”, una corsa nata con Jean Luc Merico e che ora ricorda proprio lui e la moglie Laura, marito e moglie venuti a mancare a distanza di poco più di due anni e mezzo l’uno dall’altro.

“La MericoRun”: i vincitori delle singole prove

Jean Luc Merico e Laura Picciolo

Ad organizzarla l’associazione il “Dono di Laura e Jean Luc” nata a fine luglio e presieduta da Edoardo Picciolo, fratello maggiore di Laura. Ma domenica 10 settembre c’erano tutti, il fratello Silvio, i genitori Giuseppe e Fiorella e con loro le figlie Rebecca e Rachele. Corsa non competitiva ma con tanti premi: il miglio giovane per gli under 18 vinto da Yuri Azzara, seguito da Leonardo Maggi e Riccardo Brambilla. Dominio assoluto tra le ragazze per Rebecca Bisconti. E poi i 5 e i 10 chilometri. Tra le donne, sulla distanza dei 5 chilometri, ha avuto la meglio Veronica Paladino, seguita da Elvira Marcianò e Tiziana Giannetto. Tra i maschi: Lorenzo Molteni ha avuto la meglio su Matteo Villarosa e Ivan Donisello. Prima, sulla distanza dei 10 chilometri femminile Eleonora Gardelli, seguita da Chiara Ballabio e Vanessa Rosselli. La classifica maschile ha visto dominare Lorenzo Surico; alle sue spalle: Mattia Barbaglio e Davide Tagliabue.

“La MericoRun”: premi anche ai gruppi più numerosi

Gloria e Alessandro con una gigantografia di Jean Luc e Laura

E poi ancora i premi ai team più numerosi: Light House seguito da “La banda dello scontrino” e “Postural”. I due senior Angelo Rota e Savina Cantarella. «La grande fatica organizzativa è stata ampiamente ripagata dalla voglia e dall’entusiasmo della gente -ha sottolineato Pio De Gennaro, tra gli ideatori e organizzatori dell’evento-. Ci piace ricordare con il sorriso e questo ci motiva ad andare avanti».

“La MericoRun”: la finalità è il sostegno alla ricerca

La dottoressa Maria Rosaria Maugeri

Il ricordo diventa anche sostegno alla prevenzione. Domenica mattina erano presenti anche due dottoresse dello Ieo, Istituto Europeo di Oncologia, per consulenze gratuite, Manuela Sargenti ed Elisa Vicini, e la dottoressa Maria Rosaria Maugeri, oncologa e nutrizionista novese. Il ricavato delle adesioni di questa quinta edizione sarà interamente devoluto allo Ieo per finanziare la ricerca e per realizzare quel sogno di Jean Luc e Laura di poter figurare tra i donatori del grande albero che campeggia nella Hall A dello Ieo.

“La MericoRun”: l’appuntamento è a maggio 2024

Il gruppo Mc Bike che ha scortato la corsa

L’appuntamento è rinnovato per il prossimo anno, a maggio, quando si sarebbe dovuta svolgere anche questa quinta edizione, poi rimandata per l’aggravarsi delle condizioni di Laura.