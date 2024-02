Nova, accelera alla vista dei carabinieri: in macchina ha mezzo chilo di ketamina

In macchina con mezzo chilo di ketamina, sostanza stupefacente che agisce sul sistema nervoso centrale come potente psichedelico, ha cercato di fuggire all’alt dei carabinieri, a Nova Milanese, ma è stato fermato e arrestato.

In auto è stato trovata anche la carta di identità intestata a un trentenne comasco che ne aveva denunciato lo smarrimento alla Tenenza dell’Arma di Cesano Maderno.

Nova, arrestato un 36enne residente ad Albiate: in macchina trovata anche una carta di identità scomparsa

Il conducente dell’auto finito nei guai è un 36enne ecuadoregno residente ad Albiate. I militari della stazione dell’Arma di Nova l’hanno intercettato nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio mentre attraversava a velocità sostenuta il centro cittadino e alla vista della paletta invece di fermarsi ha accelerato. Ne è seguito un breve inseguimento fino al blocco. La droga è stata trovata suddivisa in diversi involucri nell’abitacolo della vettura.

E’ stato anche denunciato per il reato di ricettazione per il possesso della carta di identità smarrita e ristretto presso le camere di sicurezza del reparto, in attesa dell’udienza di convalida.