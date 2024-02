Paderno Dugnano: chili di marijuana e scacciacani nell’officina, un arresto

Arresto in una officina meccanica a Paderno Dugnano, in località Villaggio Ambrosiano, nella mattina di giovedì, quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell’attività gestita da un 33enne italiano, già con precenti penali, e all’interno hanno rinvenuto 25 chilogrammi di marijuana suddivisa in sacchetti sottovuoto pronti alla suddivisione in piccole dosi per lo spaccio.

Paderno Dugnano: 25 chili di droga e una pistola scacciacani completa di cartucce

Il consistente quantitativo di sostanza stupefacente è stata rintracciata a seguito di perquisizione durante la quale i militari hanno trovato anche una scacciacani completa di cartucce. L‘uomo è stato quindi condotto in carcere dove attende ora il giudizio.

Paderno Dugnano: un altro episodio nella zona di confine

La zona di confine tra Paderno e il Villaggio ambrosiano, con particolare riferimento alla zona dei capannoni dove si trovano diverse attività artigianali, non è nuova a rinvenimenti e sequestri di questo genere. Nella primavera del 2022 le cronache locali parlavano di una intera famiglia arrestata in località Battiloca per spaccio in modalità H24 alla finestra dell’abitazione a piano terra.