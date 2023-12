Nasce Lisl, il laboratorio interattivo per formare i giovani alla sicurezza sul lavoro

È un laboratorio pensato per formare e informare i giovani sui rischi dei luoghi di lavoro. Uno spazio fisico dove acquisire conoscenze e competenze utili, apprendere il valore della sicurezza e immergersi pienamente in una realtà, seppur virtuale, dove i pericoli sono in agguato.

Nasce Lisl, una struttura voluta da Ats Brianza che dopo Lecco sarà portata anche a Monza

È il Laboratorio Interattivo sulla Sicurezza sul Lavoro (LISL), una struttura voluta da ATS Brianza che ha firmato mercoledì un protocollo d’intesa con Univerlecco. La prima sede sarà realizzata negli spazi dell’Ufficio Territoriale Regionale Brianza di Lecco, ma è ferma intenzione del Direttore Generale Carmelo Scarcella crearne una seconda a Monza non appena saranno trovati dei locali adeguati allo scopo.

Nasce Lisl, principalmente per gli studenti delle scuole tecniche e professionali

I destinatari del Laboratorio sono principalmente gli studenti delle scuole tecniche e professionali. Coloro che potrebbero entrare in contesti lavorativi dove è necessario essere ben consapevoli dell’importanza della sicurezza.

«Ci siamo resi conto che gli incontri frontali in classe dedicati alla sicurezza sul lavoro non lasciavano un grande impatto – ammette Nicoletta Castelli, direttrice Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – per questo abbiamo pensato di creare qualcosa che coinvolgesse i ragazzi non solo dal punto di vista cognitivo ma anche emotivo ed educativo».

Nasce Lisl, laboratorio tecnologico suddiviso in aree tematiche

Ecco, allora, un laboratorio altamente tecnologico suddiviso in diverse aree tematiche. C’è un’area formativa interattiva dove verranno raccontate storie di infortuni e di malattie professionali allo scopo di consolidare comportamenti sicuri e consapevoli attraverso l’utilizzo di più strumenti. Quelli digitali ed interattivi, ma anche i “reali” dispositivi di protezione.

Nasce Lisl, formazione con Smart Glasses, teatro e Escape room

Nello spazio di realtà virtuale vi saranno visori Smart Glasses che permetteranno di sperimentare situazioni di potenziale rischio e verificare i comportamenti sicuri attraverso l’utilizzo della realtà virtuale aumentata applicata al lavoro e alla sicurezza. In un apposito spazio teatrale saranno rappresentate – con il coinvolgimento di compagnie teatrali del territorio – le storie di chi ha avuto gravi infortuni sul lavoro e di chi non ce l’ha fatta. Un modo per fare interiorizzare ai ragazzi le informazioni apprese in materia di sicurezza perché dietro ai freddi numeri dei morti e degli infortunati ci sono persone e famiglie che vivono i loro drammi. Una parte del laboratorio sarà una vera e propria Escape Room sul tema salute e sicurezza sul lavoro. Un gioco di logica in cui i partecipanti – a gruppi da tre a sei persone – verranno rinchiusi in una stanza e dovranno risolvere una serie di enigmi a tema sicurezza sul lavoro per trovare la via di uscita.