Muggiò: nel weekend Mogol racconta Mogol, poi la Madonna del Castagno

Due giorni intensi per salutare la sagra cittadina con eventi e ospiti importanti. Sabato 16 settembre alle 21, nel parco di villa Casati a Muggiò (in caso di maltempo all’ auditorium santa Elisabetta, in piazza del Burghett) arriverà il più grande autore (non ama il termine paroliere) della canzone italiana, Giulio Rapetti, in arte Mogol, che sarà protagonista dello spettacolo Mogol racconta Mogol: da Lucio Battisti ad oggi.

Muggiò, weekend di festa: Arcabas e gli angeli messaggeri di Dio

Una narrazione appassionata delle sue opere unita all’ interpretazione delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti e non solo. Un altro genere artistico sarà quello presentato nel corso di questo sabato pomeriggio. Rossella Ferrari, esperta di storia dell’arte, illustrerà alle 15 all’auditorium parrocchiale la mostra Arcabas e gli angeli messaggeri di Dio, un’esposizione di quadri del pittore Jean Marie Pirot in arte Arcabas, uomo di profonda fede, morto nel 2018. Sarà presente anche don Emilio Brozzoni, amico dell’artista. L’inaugurazione è prevista alle 16.30 in sala civica di Palazzo Isimbardi. Sarà possibile ammirare opere originali provenienti da collezioni private e riproduzioni stampate a cura della Comunità Nazareth. L’esposizione si protrarrà fino a venerdì 22.

Muggiò, weekend di festa: la domenica della festa della Madonna del Castagno

Domenica 17 sarà anche la festa della Madonna del Castagno, patrona di Muggiò. Oltre alle celebrazioni religiose vi saranno, tra l’altro, la Fiera dei mercanti, mostre all’aperto, esibizioni di sbandieratori, musici e marching band, attività per i bambini, assaggi e distribuzione di torta paesana alle 16.30 in piazza 9 Novembre 1989 a cura della Pro Loco.

Dulcis in fundo lo spettacolo in programma alle 21 (con replica alle 22) di domenica nel Parco di Villa Casati, il Laser Light Show con schermo d’acqua: Disney Celebration, che incanterà grandi e piccini.