Giussano: il programma della Festa della Madonna d’ottobre

Si annuncia come una edizione davvero speciale quella al via il 23 settembre della Festa della Madonna d’ottobre, promossa da Pro Loco Giussano col patrocinio e il contributo del Comune di Giussano. Ricco il programma di appuntamenti che prenderanno il via sabato per concludersi lunedì 2 ottobre, tutti (a eccezione della cover band di sabato 30 settembre) a ingresso libero. E con il finale spettacolare dedicato allo show laser nel parco Oriana Fallaci.

Giussano, Festa della Madonna d’ottobre: trasformismi e circologia

Il calendario prevede il 23 settembre “Il ladro di volti” Paolo Drigo, trasformista, alle 21 al parco Sartirana. Domenica 24 alle 16 in piazza Roma c’è Dr Passepartout con “Circologia”. Nel gran finale l’artista svelerà a bambini e adulti la spiegazione di un gioco di prestigio da ripetere a casa.

Giussano, Festa della Madonna d’ottobre: la canzone milanese

Musica il 28 settembre alle 21: al parco Sartirana ci sono I Dumanbass con la “Canzone milanese e dintorni” tra Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Dario Fo, Nanni Svampa, Walter Valdi. La band è composta da Claudio Malfatto (voce e chitarra acustica), Riccardo Fancini (chitarra elettrica – chitarra classica), Franco Pandolfo (basso – contrabbasso) e John Tagliabue (batteria). Il concerto è a ingresso libero.

Giussano, Festa della Madonna d’ottobre: concerto bandistico

Il 29 settembre concerto bandistico alle 21 alla Basilica di Giussano a cura del corpo musicale Dac giussano musica. Il nome è dedicato a don Antonio Consonni, dal 2005 la direzione musicale e artistica del corpo musicale è affidata al maestro Davide Miniscalco.

Giussano, Festa della Madonna d’ottobre: cover band (a pagamento)

Sabato 30 settembre alle 21 al parco Sartirana omaggio delle cover band a Negramaro, Moda’, Biagio Antonacci. Iingresso 5 euro, gratuito fino a 12 anni. i brani proposti, che rappresentano un vero e proprio “best of” degli artisti, sono stati selezionati in modo da ottenere il massimo coinvolgimento del pubblico. prevendite disponibili alla Caffetteria pasticceria Venere di piazza Roma 15.

Giussano, Festa della Madonna d’ottobre: la fiera merceologica

Domenica 1 e lunedì 2 ottobre nelle vie del centro dalle 8 alle 20, spazio alla fiera merceologica che interesserà le vie De Gasperi, Carroccio, San Luigi e Lega lombarda. L’edizione 2023 vedrà, come sempre, la presenza di alcune associazioni del territorio giussanese che presenteranno i loro servizi e raccoglieranno adesioni e iscrizioni.

Giussano, Festa della Madonna d’ottobre: parco divertimenti

Da venerdì 30 settembre nel piazzale del Mercato il parco divertimenti per bambini, ragazzi e adulti.

Giussano, Festa della Madonna d’ottobre: il “laser show”

Il 2 ottobre infine alle 21.30 al parco Oriana Fallaci lo spettacolo laser: colori, fuoco ed effetti pirotecnici; forme 3d “disegnate” nel cielo per creare inediti effetti speciali. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è curato dagli specialisti di “Spettacolo laser show”.