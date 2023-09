Arcore: la patronale di Sant’Eustorgio tra tradizione e sostenibilità

Torna ad Arcore il tradizionale clima di festa portato dalla Patronale. “Teniamo a sottolineare anche quest’anno che finalmente la Patronale è una festa unica che parte dall’oratorio e arriva alla fiera del lunedì – ha fatto sapere nei giorni scorsi Pro Arcore, capofila dell’organizzazione del tradizionale evento settembrino – tra le varie attenzioni vorremmo porre l’accento sul tema della sostenibilità che quest’anno caratterizzerà parte della festa. Dalla distribuzione di caffè e biscotti da parte dei ragazzi della Vite ai vari laboratori green; da Brianza Acque che anche quest’anno ci omaggerà con la distribuzione gratuita di acqua per disincentivare il giro delle bottigliette di plastica, alla raccolta di tappi presso lo stand del Gruppo d’Acquisto Solidale”.

Arcore: patronale di Sant’Eustorgio, fitto programma di eventi tra Villa Borromeo, oratorio Sacro Cuore e centro paese

Addentrandosi nel fitto programma di eventi, coordinato sui tradizionali tre fronti Villa Borromeo, oratorio Sacro Cuore e centro paese, le giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre saranno animate dalle 10 del mattino con attività per tutti i palati. Incaricati della ristorazione saranno il ristorante Puccio di Usmate, presente in Villa Borromeo, e la Terrazza Brianzolese in Oratorio, mentre sarà possibile pranzare presso lo Chalet degli Alpini il lunedì di festa, 18 settembre.

Arcore: patronale di Sant’Eustorgio, nel Palio dei Campanili torna il palo della cuccagna

“Un’altra attività importante sulla quale è fondamentale porre l’attenzione è il tradizionale Palio dei Campanili organizzato dagli Alpini in collaborazione con Pro Arcore – continua la Pro Loco arcorese – quest’anno si vedrà un ulteriore ritorno alle origini con l’installazione del palo della cuccagna in oratorio.”

Dalle 18 di sabato, infatti, si sfideranno sul palo gli atleti arcoresi appartenenti ai vari rioni in gara per l’ambito palio, mentre a seguire sarà possibile tentare l’impresa ai membri delle varie associazioni del paese. A concludere il fine settimana di festa saranno i tradizionali fuochi d’artificio sparati sul campo da calcio dell’oratorio alle 23 di domenica, dopo la conclusione del concerto di Artisthis.

Arcore: patronale di Sant’Eustorgio, lunedì c’è la fiera

Lunedì invece, gli appuntamenti continueranno con la fiera per le vie del paese e diverse attività per bambini e adulti nella zona del centro, domenica e lunedì in Villa la fiera degli animali da cortile, lunedì sera chiusura con le fontane danzanti all’ingresso della Villa Borromeo. Sarà possibile prendere visione del programma completo in modo cartaceo oppure tramite i canali social della Pro Loco.