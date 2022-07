Morto in incidente, lunedì a Meda i funerali di Kevin

Saranno lunedì 18 luglio alle 15, nella chiesa di Santa Maria Nascente di Meda, i funerali del 21enne Kevin Galimberti, deceduto all’ospedale san Gerardo di Monza nella mattinata di lunedì 11 luglio in seguito a un incidente in moto. Era rimasto vittima di un violento scontro con un’auto avvenuto intorno alle 22 di sabato 9, nelle vicinanze del camposanto di Cabiate.

I funerali di Kevin Galimberti, morto in incidente stradale sulla sua moto

Secondo le prime ricostruzioni una Fiat Panda guidata da un ragazzo di 19 anni mentre percorreva via Ariosto era in fase di svolta a sinistra per immettersi in via Fermi quanto è avvenuto l’impatto con la Honda Shadow. Non ci sarebbero stati testimoni. Intervenuti i Carabinieri della compagnia di Cantù a svolgere i rilievi del caso. Ricoverato all’ospedale san Gerardo di Monza in condizioni molto critiche, Galimberti è morto lunedì 11. Giovedì 14 è stata effettuata l’autopsia. Quasi illeso invece l’automobilista, trasportato all’ospedale di Desio.

Meda Kevin Galimberti

I funerali di Kevin Galimberti: lascia la compagna e due figli piccoli

Kevin Galimberti ha lasciato la giovane compagna Valentina Fumagalli, 20 anni, originaria di Cabiate e gli adorati figlioletti 2 anni e di sette mesi. Affranto papà Mauro e il fratello Alan di 18 anni, senza parole la nonna Renata e il nonno Natalino. Kevin era un giovane molto solare, bravissimo, un gran lavoratore, intraprendente, dinamico, uno di quelli capaci di aggregare e fare gruppo.

I funerali di Kevin Galimberti: da tre anni lavorava alla Profart di Meda, prima un anno alla Dell’Orto

Da tre anni lavorava come imbianchino alla Profart di Meda e prima era stato per un anno alle dipendenze della Dell’Orto carburatori di Cabiate. Alla notizia della sua scomparsa la casa di via Sondrio dove risiedeva è stata invasa dagli amici e dai colleghi di lavoro, anche della Dell’Orto: pur essendo rimasto solo un anno, ma aveva lasciato un segno profondo, proprio per la sua versatilità.

I funerali di Kevin Galimberti: le parole della compagna e del nonno

“Ci conoscevamo da 13 anni, da sempre praticamente, Kevin era sempre a casa mia anche perché pur abitando in due città diverse le distanze erano ravvicinate, eravamo sempre assieme – ha ricordato tra le lacrime la compagna Valentina – quando è accaduto l’incidente io mi trovavo in montagna da una settimana coi bimbi e Kevin veniva tutti i giorni a trovarli perché non poteva restare senza di loro. Un grande papà”. Il nonno Lino, che è stato per oltre 15 anni presidente del moto club Meda: “Kevin l’ho cresciuto a casa mia come un figlio. Era appassionato di moto, ma la sua Honda era vecchia di 30 anni ha voluto cambiare il manubrio e farla apparire come fosse una Harley Davidson perché era appassionato di quel genere di moto”.