Incidente tra auto e moto a Cabiate, 21enne di Meda in codice rosso al San Gerardo

È grave un ragazzo di 21enne di Meda coinvolto in un violento scontro nella serata di sabato 9 luglio a Cabiate, in provincia di Como, a poche centinaia di metri dal confine con Seregno e Meda. Il ragazzo intorno alle 22.05 stava viaggiando a bordo della sua moto quando è andato a impattare contro un’auto lungo via Ariosto, all’incrocio con via Fermi, a fianco del cimitero comunale.

Incidente a Cabiate: il 21enne privo di coscienza

Le condizioni del 19enne sono apparse subito gravi e un’ambulanza della Croce bianca di Giussano è stata immediatamente dirottata verso l’incidente. Sul posto anche l’elisoccorso di Como. All’arrivo dei soccorritori il motociclista risultava già privo di coscienza e il personale dell’ambulanza ha impiegato tre quarti d’ora per intubarlo e stabilizzarlo. È stato poi trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso con l’ambulanza.

L’incidente di cabiate

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e per gestire il traffico e anche i vigili del fuoco di Seregno per mettere in sicurezza sia l’auto sia la moto, in via cautelativa, per timore di incendi. Alla guida dell’auto un 19enne di Cantù. Strada chiusa al traffico per tutto il tempo dell’intervento, ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.