Incidente fatale per Kevin Galimberti, morto all’ospedale di Monza il 21enne di Meda

Non ce l’ha fatta. È morto lunedì 11 luglio all’ospedale San Gerardo di Monza Kevin Galimberti di 21 anni, medese, rimasto coinvolto in un incidente stradale attorno alle 22 di sabato 9 luglio a Cabiate, in provincia di Como. Il ragazzo era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo aver impattato con la sua moto, una Honda, contro un’auto impegnata in una svolta in via Ariosto, all’altezza del cimitero.

Lo scontro tra la Honda e un’auto, il motociclista soccorso in codice rosso

Soccorso in codice rosso – sul posto il 118 aveva inviato anche l’elisoccorso – il giovane era stato trasportato al nosocomio di Monza su una ambulanza della Croce Bianca di Giussano insieme all’equipe medica dell’elicottero. Sotto choc l’automobilista, un ragazzo di 19 anni residente a Cantù. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Cantù.