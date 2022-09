Morte tredicenne, il ricordo dell’Apl Lissone: in campo col lutto e minuto di silenzio

Un minuto di silenzio e il lutto al braccio per le prossime gare ufficiali. Così l’Apl Lissone saluterà il tredicenne trovato senza vita domenica a Desio. Il ragazzo era un tesserato e la società l’ha ricordato pubblicamente, stringendosi alla famiglia.

Morte tredicenne, il messaggio dell’Apl Lissone

“Lascia in noi tutti un vuoto atroce. I compagni di squadra, gli allenatori, i dirigenti e tutto lo staff Apl sono devastati per la perdita di un ragazzo così giovane, davvero impossibile pensare di non averlo più tra noi. Desideriamo abbracciare i genitori e il fratello a cui vanno le più sentite condoglianze. Riposa in pace, ti vogliamo bene e non ti dimenticheremo mai”.

Morte tredicenne, l’affetto del basket lombardo

Messaggi di affetto sono stati condivisi dalle società brianzole di pallacanestro (Desio, Gerardiana Monza, Biassono tra queste) e del territorio da Milano al Lecchese.