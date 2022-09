Studente 13enne del Frisi di Monza trovato morto a Desio: “Siamo sconvolti”

Un tredicenne trovato morto, ai piedi del palazzo fatiscente dell’ex Centrostile, a Desio, lungo la Valassina, domenica, e una nuova tragedia investe il liceo Frisi di Monza che il ragazzo, iscritto al primo anno, frequentava solo da una settimana. Una morte bianca inspiegabile che ha sconvolto i compagni della vittima che per primi hanno portato a scuola un fiore, segno di vicinanza alla famiglia e gesto d’affetto per chi li ha lasciati. Classe 2008, residente in provincia, avrebbe compiuto 14 anni a novembre. Aveva una giovanissima vita piena di interessi, solare. Secondo quanto avrebbero appurato finora le forze dell’ordine si sarebbe trattato di un gesto estremo.

Tredicenne morto a Desio, la dirigente del Frisi: “Fenomeni sui quali meditare”

«Siamo senza parole, una tragedia, pochi giorni dopo l’inizio dell’attività scolastica – commenta Lucia Castellana, dirigente del liceo monzese – che ci ha travolto. Una famiglia distrutta, una nuova morte bianca che ci porta a riflettere sul mondo dei giovanissimi, occorre fermarsi e pensare alle motivazioni che sono alla base di questi fenomeni che coinvolgono, sempre più, gli adolescenti». Proprio la prossima settimana la scuola ha in programma due giorni di celebrazioni per il 70esimo di fondazione del liceo, l’idea è di aprirsi al territorio, coinvolgere vecchi studenti, professori persone che hanno fatto la storia del Frisi, ma ora è tutto in discussione.

Tredicenne morto a Desio, al liceo altre due tragedie nel 2020

«Eravamo pronti – continua la dirigente- perché vogliamo restituire un po’ di serenità ai nostri ragazzi, dopo due anni di pandemia, ma siamo stati investiti da questo lutto che ci lascia esterrefatti». Previsto un consiglio d’istituto straordinario per decidere cosa fare. La stessa dirigente, con un gruppo di docenti e genitori aveva, per prima, lanciato l’idea di un’occasione per ricreare e riportare quel clima di serenità che l’istituto aveva perso, poco prima dello scoppio della pandemia (nel febbraio 2020) quando altri due gravi lutti, due giovani studenti che si erano tolti la vita a distanza di poche settimane, avevano sconvolto la comunità scolastica.

Tredicenne morto a Desio, l’idea rete dell’associazione genitori

Due eventi inspiegabili, che avevano profondamente toccato i ragazzi, le famiglie e la stessa comunità educante, tanto che l’associazione dei genitori (Agf) aveva lanciato l’idea di creare una rete nelle scuole superiori di Monza per condividere iniziative e momenti d’incontro che possano aiutare a superare questi momenti di grande sofferenza.