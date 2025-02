Camera ardente con picchetto d’onore per Flavio Massa, il pilota desiano al comando del volo in elicottero precipitato in provincia di Parma in cui ha perso la vita l’imprenditore Lorenzo Rovagnati. Domenica 16 febbraio, la casa funeraria Gianella di Limbiate ha accolto la salma del volontario della protezione civile di Limbiate che ha perso la vita svolgendo il proprio lavoro. Presenti numerosi volontari delle tute gialle della Brianza, a cominciare da quelle di Desio e Limbiate, per le quali Massa ha prestato il suo contributo, ma anche rappresentanti istituzionali delle due amministrazioni comunali, e poi Mondialpol, Giacche Verdi, Anc di Varedo.

Morte Lorenzo Rovagnati camera ardente pilota Flavio Massa Limbiate

Morte Rovagnati: l’addio al pilota Flavio Massa, i messaggi di cordoglio

Per tutta la giornata, la camera ardente è stata visitata da tante persone, amici, colleghi di lavoro e del mondo del volontariato. «Onoriamo l’impegno e il costante supporto che ha sempre dimostrato nei confronti di tutta la comunità desiana» il messaggio del Comune di Desio, mentre il coordinatore della protezione civile di Limbiate, Ruggero Battaggia esprime il profondo cordoglio ricordando «un volontario generoso che si è sempre dato da fare in servizio, sin dal primo giorno».

Flavio Massa, 59 anni, è stato salutato per l’ultima volta col toccante silenzio d’ordinanza.