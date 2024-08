Monza, via Bergamo completata e riaperta al traffico: il nuovo Borgo dopo 15 anni

È stato riaperto al traffico martedì 27 agosto alle 18.30 il tratto finale di via Bergamo a Monza, chiuso a metà giugno quando è iniziata la riqualificazione della pavimentazione. L’impresa Ronzoni, dopo aver abbassato il livello della strada, ha posato le lastre di porfido e i cubetti di serizzo simili a quelli con cui una quindicina di anni fa è stata lastricata la parte iniziale di quella che è da tempo la via della movida cittadina. L’intervento, costato 232.868 euro, è stato realizzato per conto del Comune da un operatore come contropartita per un progetto edilizio.

Monza, via Bergamo completata e riaperta al traffico: «Un’opera attesa da tempo, progetto concordato con la Soprintendenza»

«Era un’opera attesa da tempo – ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Marco Lamperti subito dopo aver spostato la transenna – quando abbiamo avviato il cantiere ci siamo dati l’obiettivo di chiuderlo prima del Gran Premio e lo abbiamo rispettato. La pavimentazione migliora la qualità di via Bergamo non solo sotto il profilo urbanistico, ma anche sotto quello commerciale».

«Il progetto – ha spiegato il dirigente del settore lavori pubblici Alberto Gnoni – è stato concordato con la Sovrintendenza in quanto l’area è vincolata. L’impresa Ronzoni ha operato con tempi molto compressi, in accordo con i titolari delle attività che si affacciano sulla strada in modo da non impedire l’accesso ai passi carrai».

Monza via Bergamo riqualificata – foto Radaelli Monza via Bergamo riqualificata – foto Radaelli

Monza, via Bergamo completata e riaperta al traffico: in arrivo l’illuminazione, in autunno le piante

Nei prossimi giorni, ha aggiunto, Acinque allaccerà l’illuminazione analoga a quella del primo tratto dell’arteria mentre in autunno saranno messe a dimora le piante.

«La riqualificazione conclude un’attività iniziata un anno e mezzo fa – ha ricapitolato l’assessore al commercio Carlo Abbà – prima della pavimentazione abbiamo modificato gli orari di ritiro dei rifiuti, abbiamo istituito la ztl e a breve installeremo le telecamere che consentiranno di gestire gli accessi in maniera flessibile, a seconda degli orari. Con la collaborazione dei residenti, dei commercianti, delle associazioni e della consulta abbiamo reso via Bergamo più vivibile per tutti: abbiamo investito non solo economicamente perché questa strada è uno dei punti di sviluppo della città».

Monza, via Bergamo completata e riaperta al traffico: auspicio di un confronto continuo

Il processo per renderla sempre più attrattiva e frequentabile, ha assicurato, «non finisce qui»: per questo ha auspicato che gli operatori «si riuniscano in maniera più consolidata» e continuino a confrontarsi con l’amministrazione. Ora, ha continuato, il Comune è impegnato nella riqualificazione delle piazze Bonatti e Cambiaghi.

L’esito dell’intervento è stato apprezzato da alcuni commercianti che hanno assistito alla riapertura: «Gli operai sono stati davvero bravi – ha detto il titolare di un negozio di tappeti – li vedevo tutti giorni, spesso lavoravano fino alle 19».