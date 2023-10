Monza, vandali in via Monte Bisbino: «Chiediamo telecamere»

Maggiore sicurezza nei giardini della scuola don Milani di Monza, in via Monte Bisbino. A chiedere che vengano installate anche telecamere è la consulta di Triante dopo l’ennesimo atto vandalico ai danni dell’area verde a ridosso della primaria. Lo scorso sabato un gruppo di ragazzi ha sfasciato alcune sedie lasciando poi i pezzi proprio davanti all’ingresso della scuola. Solo una settimana fa una finestra della primaria era stata colpita da lancio di un sasso scagliato contro una delle vetrate della scuola.

Monza, vandali in via Monte Bisbino: ipotesi chiosco come presidio nelle ore serali

«Chiediamo che i giardini della scuola don Milani vengano presidiati soprattutto nelle ore serali – ha detto il coordinatore della consulta, Pantaleo Troja, rivolgendosi all’assessore Marco Lamperti, ospite martedì sera nella sede della consulta in via Monte Amiata – Abbiamo intenzione di proporre un sondaggio nel quartiere per capire quali siano le proposte dei triantini».

Una delle ipotesi avanzate è quella di realizzare un chiosco che funga da presidio soprattutto nelle ore serali. Non solo. La richiesta è anche di installare fin da ora i cestini per la raccolta differenziata, per evitare che i rifiuti lasciati dai gruppi di giovanissimi vengano poi gettati a terra, proprio davanti all’ingresso della scuola elementare.

Monza, vandali in via Monte Bisbino: progetto anche per la riqualificazione del parchetto comunale

Sempre su via Monte Bisbino la consulta ha presentato un progetto per la riqualificazione del parchetto comunale, perché possa diventare luogo di ritrovo e punto di riferimento per le società sportive. Qui, in occasione dell’evento Triante Fuori Gp, si sono svolte partire e dimostrazioni proposte da alcune società sportive.